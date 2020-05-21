شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع قادة الأجهزة الأمنية آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، وذلك اليوم الخميس في مكتبه في رام الله.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا".

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