عكرمة صبري يهيب بالاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا للدفاع عن القدس الشيخ عكرمة صبري، أبناء الشعب الفلسطيني، بالاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى.



وقال صبري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نهيب بأبناء شعبنا الفلسطيني المرابط أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي خطر يمس الأقصى بالأيام المقبلة".



ودعا صبري، وزارات الأوقاف أن تفتح المساجد ضمن إجراءات السلامة والوقاية، وقال: "ليس من المعقول أن تغلق المساجد وتنادي بالصلاة في بيوتكم في حين الناس بالشوارع والاسواق مكتظة".



ويواجه المسجد الأقصى مخططات احتلالية تهويدية، ودعوات استيطانية خاصة من قبل "منظمات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ مسيرة وسلسلة بشرية في محيط المسجد الأقصى في آخر الجمعة الأخيرة من رمضان.