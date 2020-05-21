سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، على مدار اليومين الماضيين، إخطارات وأوامر هدم لمنازل 21 عائلة بدوية من سكان تجمع وادي السيق شرقي مدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال طلبت من العائلات البدوية التي سلمتها الإخطارات مراجعة مقر ما يسمى "الإدارة المدنية" في بيت أيل حتى تاريخ 10/6/2020.



كما وطالبت "الإدارة لمدنية" ذات العائلات بإخلاء أماكن تواجدهم، والذهاب للمنطقة المصنفة (أ/ب)، مدعية أن تلك المنطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق المواطنين ومنازلهم وأراضيهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، من خلال هدم المنازل والسيطرة على الأراضي.