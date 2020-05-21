شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إنه في الوقت الذي فيه نلحظ بأن العالم بأسره منهمك بوباء الكورونا تقوم الادارة الامريكية الغاشمة بسن قانون يسمى "قيصر" وهو نسخة مطورة من قرارات واجراءات تم اتخاذها ضد العراق بعد عام 1991 وادت الى وفاة ما لا يقل عن مليون عراقي اكثرهم من الاطفال.

وأكد المطران حنا، أنه استمرار لنهج تعتمده الادارة الامريكية ضد كل الشعوب المتمردة والرافضة لسياساتها وممارساتها ، وهذه المرة فإن هذا القانون الامريكي يستهدف سوريا الشقيقة، انها حرب على بلد عربي شقيق هدفها تجويع الشعب السوري واذلاله.

وقال: يبدو ان هذه الادارة الامريكية لم تتعظ من جائحة الكورونا بل ازدادت شراسة وعدوانية وحقدا تجاه شعوبنا العربية لا سيما في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من الاقطار العربية الشقيقة.

وأوضح أن تنفيذ مقرارات قانون قيصر في زمن (كورونا) انما يعتبر توغلا في التوحش والعدوانية وانعدام القيم الاخلاقية والانسانية ، ولذلك فإننا نوجه نداء حارا من رحاب مدينة القدس الى كل الاحرار من ابناء امتنا العربية والى كل الاحرار في عالمنا وخاصة اولئك الذين ينادون بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية بأن يرفضوا هذا القانون الفاشي الظلامي الهادف الى تجويع الشعب السوري الشقيق.

وأضاف حنا: "نحن اذ نستذكر النكبة الفلسطينية ونحيي يوم القدس العالمي لا يمكننا ان نتجاهل هذا القانون الامريكي الجديد الذي يستهدف سوريا الشقيقة وشعبها بشكل خاص".

وتابع: الادارة الامريكية المتوحشة التي يقودها اللوبي الصهيوني والماسونية الشريرة انما هدفها هو تجويع واذلال الشعب السوري ومن واجبنا جميعا ان نتصدى وان نرفض هذا القانون الذي ان دل على شيء فهو يدل على همجية ترامب وادارته وعلى وحشية هذا النظام الامريكي الذي تخلى عن اية قيمة اخلاقية او انسانية نبيلة.

وختم المطران حنا، حديثه، قائلًا: "لا يجوز الصمت امام هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى سلسلة الجرائم الكثيرة والمتعددة التي ترتكبها الادارة الامريكية بحق شعوبنا العربية".

أخبار ذات صلة

الخارجية: 91 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

الخارجية: 91 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

عكرمة صبري يهيب بالاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

عكرمة صبري يهيب بالاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

طالع آخر تحديث لإصابات (كورونا) في الضفة والقدس وغزة

طالع آخر تحديث لإصابات (كورونا) في الضفة والقدس وغزة

الاتحاد الأوروبي: سندعم السلطة الفلسطينية بـ 180 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي: سندعم السلطة الفلسطينية بـ 180 مليون يورو

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

اشتية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

اشتية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

الاحتلال يُسلم الطالب &#34;خليل كنعان&#34; قرارًا بالإبعاد عن جامعته

الاحتلال يُسلم الطالب "خليل كنعان" قرارًا بالإبعاد عن جامعته

الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

منوعات

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

&#34;الطيب والشرير&#34;.. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

"الطيب والشرير".. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل &#34;أم هارون&#34; من شخصية عربية بارزة

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل "أم هارون" من شخصية عربية بارزة

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

عربي

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها