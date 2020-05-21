المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إنه في الوقت الذي فيه نلحظ بأن العالم بأسره منهمك بوباء الكورونا تقوم الادارة الامريكية الغاشمة بسن قانون يسمى "قيصر" وهو نسخة مطورة من قرارات واجراءات تم اتخاذها ضد العراق بعد عام 1991 وادت الى وفاة ما لا يقل عن مليون عراقي اكثرهم من الاطفال.



وأكد المطران حنا، أنه استمرار لنهج تعتمده الادارة الامريكية ضد كل الشعوب المتمردة والرافضة لسياساتها وممارساتها ، وهذه المرة فإن هذا القانون الامريكي يستهدف سوريا الشقيقة، انها حرب على بلد عربي شقيق هدفها تجويع الشعب السوري واذلاله.



وقال: يبدو ان هذه الادارة الامريكية لم تتعظ من جائحة الكورونا بل ازدادت شراسة وعدوانية وحقدا تجاه شعوبنا العربية لا سيما في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من الاقطار العربية الشقيقة.



وأوضح أن تنفيذ مقرارات قانون قيصر في زمن (كورونا) انما يعتبر توغلا في التوحش والعدوانية وانعدام القيم الاخلاقية والانسانية ، ولذلك فإننا نوجه نداء حارا من رحاب مدينة القدس الى كل الاحرار من ابناء امتنا العربية والى كل الاحرار في عالمنا وخاصة اولئك الذين ينادون بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية بأن يرفضوا هذا القانون الفاشي الظلامي الهادف الى تجويع الشعب السوري الشقيق.



وأضاف حنا: "نحن اذ نستذكر النكبة الفلسطينية ونحيي يوم القدس العالمي لا يمكننا ان نتجاهل هذا القانون الامريكي الجديد الذي يستهدف سوريا الشقيقة وشعبها بشكل خاص".



وتابع: الادارة الامريكية المتوحشة التي يقودها اللوبي الصهيوني والماسونية الشريرة انما هدفها هو تجويع واذلال الشعب السوري ومن واجبنا جميعا ان نتصدى وان نرفض هذا القانون الذي ان دل على شيء فهو يدل على همجية ترامب وادارته وعلى وحشية هذا النظام الامريكي الذي تخلى عن اية قيمة اخلاقية او انسانية نبيلة.



وختم المطران حنا، حديثه، قائلًا: "لا يجوز الصمت امام هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى سلسلة الجرائم الكثيرة والمتعددة التي ترتكبها الادارة الامريكية بحق شعوبنا العربية".