إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية وبيع مواد منتهية الصلاحية في محافظات رام الله والبيرة والخليل.



وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن طواقمها نفذت 26 جولة رقابية شملت 298 محلا تجاريا تم خلالها ضبط وإتلاف بالتعاون مع الأمن الوقائي في محافظة الخليل نحو نصف طن شوكولاتة تالفة كما جرى متابعة 11 شكوى وردت من قبل المواطنين بشان عدم الالتزام بالأسعار.