مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية المالطية عن قلقها من خطة إسرائيل لضم اراضي من الضفة الغربية.



جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية المالطي ايفاريست بارتيلو لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.



واكد الوزير المالطي في رسالته ان الحكومة المالطية تؤيد البيان الصادر عن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن الاوروبي المشترك جوزيف بوريل بتاريخ 23 نيسان/ أبريل بخصوص مخاطر الضم.



وأشار بارتيلوا إلى ان وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية المالطية أصدرت بياناً واضحا بتاريخ 3 آيار/ مايو، اكدت فيه قلق مالطا المتزايد بشأن مقترحات الضم المطروحة.



وأكد بارتيلو، أن خطوة الضم تقوض حل الدولتين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وللنظام العالمي القائم، وتقوض الجهود الدولية الرامية لحل الدولتين على حدود عام 1967 بناء على قرارات الامم المتحدة مما سيؤدي الى تدمير واضاعة فرص السلام في المنطقة.



كما اكدت حكومة مالطا استمرار دعمها لأي اقتراح يمكن ان يكون حافزاً لسلام دائم في المنطقة. كما دعت الحكومة المالطية كافة الاطراف للعودة لمفاوضات تؤدي لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط.