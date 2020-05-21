شؤون فلسطينية

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب علماء الأمة، منظمة التّعاون الإسلاميّ ووزارات الأوقاف في العالم الإسلامي إلى التحرّك العاجل، والعمل مع الجهات الرّسميّة والدّوليّة لإيقاف اقتحام الاحتلال وانتهاكاته للأقصى.

وفي ندوة إلكترونية لكبار علماء ومفكري المسلمين، حول تحشيد الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، قال العلماء إن "الأمة ‏أمام جريمةٍ متقدّمة بالغة الخطورة".

واعتبر العلماء أن "الاقتحام الذي يعدّ له قادة الاحتلال ومستوطنوه في المرحلة المقبلة، هو انتقال الإجرام الصّهيوني من ‏التّحكّم بالدّخول إلى المسجد الأقصى المبارك والخروج منه إلى تكريس السيطرة الصّهيونيّة العمليّة داخله".

وأكد العلماء، "أنَّ المسجد الأقصى ‏المبارك هو حق حصريّ للمسلمين بكل أجزائه وأبنيته وجدرانه وأسواره؛ وأنَّ أيّ اعتداءٍ عليه أو على أي جزء منه هو اعتداء على ثالث أقدس المقدّسات عند المسلمين".

وأكد العلماء "أنَّ الأنظمة والشّخصيات الرّسمية المهرولة إلى التّطبيع مع‏ الاحتلال مشاركةٌ له في جرائمه بحق شعبنا وأمتنا ومقدّساتنا".

واستنفر العلماء جميع علماء ودعاة وخطباء الأمة الإسلاميّة، لا سيّما علماء وخطباء ‏المسجد الحرام والمسجد النبويّ، لحشد طاقاتهم واستنفار جهودهم لبيان ما يجب على الأمّة لمواجهة هذا الاحتلال.

وجدّد علماء الأمّة مطالبتهم للسلطة الفلسطينية بوقفٍ حقيقي وجاد لكامل أشكال التواصل ‏مع الاحتلال الإسرائيلي، وقطع كل أنواع العلاقة معه.

أخبار ذات صلة

عكرمة صبري يهيب بالاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

عكرمة صبري يهيب بالاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

طالع آخر تحديث لإصابات (كورونا) في الضفة والقدس وغزة

طالع آخر تحديث لإصابات (كورونا) في الضفة والقدس وغزة

الاتحاد الأوروبي: سندعم السلطة الفلسطينية بـ 180 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي: سندعم السلطة الفلسطينية بـ 180 مليون يورو

اشتية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

اشتية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

إحالة تسعة تجار مخالفين للنيابة العامة

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

مالطا تعرب عن قلقها ازاء خطة الضم الاسرائيلية

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

علماء مسلمون يطالبون بتحرك عاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال للأقصى

اشتية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

اشتية: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

الاحتلال يُسلم الطالب &#34;خليل كنعان&#34; قرارًا بالإبعاد عن جامعته

الاحتلال يُسلم الطالب "خليل كنعان" قرارًا بالإبعاد عن جامعته

الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

منوعات

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

&#34;الطيب والشرير&#34;.. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

"الطيب والشرير".. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل &#34;أم هارون&#34; من شخصية عربية بارزة

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل "أم هارون" من شخصية عربية بارزة

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

عربي

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها