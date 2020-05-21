دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن خطة (رياح السماء) للتعامل مع جبهتي سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف عن خطة (رياح السماء) للتعامل مع جبهتي سوريا ولبنان
الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن خطة (رياح السماء) لتعزيز الجاهزية في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان.

وقال المتحدث الإسرائيلي: إن الخطة تأتي لمواجهة سيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب، في إطار ذلك تجري أعمال لفحص جاهزية وحدات القيادة، بالإضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان المتمثلة بإقامة العوائق الأمنية وفتح طرقات استعدادًا لاي طارئ.

أخبار ذات صلة

سيارة تقتحم متجرًا لملابس المحجبات في أستراليا

سيارة تقتحم متجرًا لملابس المحجبات في أستراليا

تركيا تُهدد حفتر: أي اعتداء على مصالحنا ستكون له تبعات وخيمة

تركيا تُهدد حفتر: أي اعتداء على مصالحنا ستكون له تبعات وخيمة

&#34;يصعب السيطرة عليها&#34; إيران تُحذر من موجة ثانية من وباء (كورونا)

"يصعب السيطرة عليها" إيران تُحذر من موجة ثانية من وباء (كورونا)

إثيوبيا تُعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 73%

إثيوبيا تُعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 73%

موجة ثانية.. الصين: حجر صحي يفرض على أكثر من 100 مليون بسبب (كورونا)

موجة ثانية.. الصين: حجر صحي يفرض على أكثر من 100 مليون بسبب (كورونا)

روسيا: 127 وفاة و8849 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال اليوم الماضي

روسيا: 127 وفاة و8849 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال اليوم الماضي

صحيفة: المجر والنمسا تعارضان تحذيرات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل

صحيفة: المجر والنمسا تعارضان تحذيرات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل

(تل أبيب) تشتعل بالنار: هجوم سايبر واسع ضد مواقع مدنية إسرائيلية والمُتهم (إيران)

(تل أبيب) تشتعل بالنار: هجوم سايبر واسع ضد مواقع مدنية إسرائيلية والمُتهم (إيران)

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

المالية: حوّلنا كافة المبالغ المقتطعة والمترصدة لغايات دفع النفاقات الزوجية

المالية: حوّلنا كافة المبالغ المقتطعة والمترصدة لغايات دفع النفاقات الزوجية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية

سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في محافظات الضفة الغربية

سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في محافظات الضفة الغربية

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية بطولكرم

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية بطولكرم

وزير الزراعة يعلن تقديم مساعدات عينية للمزارعين المتضررين من المنخفضات الجوية

وزير الزراعة يعلن تقديم مساعدات عينية للمزارعين المتضررين من المنخفضات الجوية

الخارجية: 91 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

الخارجية: 91 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 21 منزلًا شرق رام الله

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

المطران حنا: نرفض قانون قيصر الوحشي الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري

منوعات

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

&#34;الطيب والشرير&#34;.. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

"الطيب والشرير".. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل &#34;أم هارون&#34; من شخصية عربية بارزة

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل "أم هارون" من شخصية عربية بارزة

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

عربي

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها