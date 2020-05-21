الجيش الإسرائيلي يكشف عن خطة (رياح السماء) للتعامل مع جبهتي سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن خطة (رياح السماء) لتعزيز الجاهزية في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان.



وقال المتحدث الإسرائيلي: إن الخطة تأتي لمواجهة سيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب، في إطار ذلك تجري أعمال لفحص جاهزية وحدات القيادة، بالإضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان المتمثلة بإقامة العوائق الأمنية وفتح طرقات استعدادًا لاي طارئ.