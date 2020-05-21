طالع آخر تحديث لإصابات (كورونا) في الضفة والقدس وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

نشر إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تحديثًا جديدًا على الحالة الوبائية في فلسطين، والمتعلقة تحديدًا بفيروس (كورونا).



وقال ملحم، في احصائية نشرها عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن العدد الإجمالي للإصابات: 596 حالة، موزعة على المحافظات الشمالية 228 حالة، ومحافظة القدس: 319 حالة، بينما المحافظات الجنوبية ارتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.



وأكد أن العدد الإجمالي للحالات النشطة (التي لا تزال مصابة): هي: 128 حالة موزعة على المحافظات الشمالية بـ 35، ومحافظة القدس 60 حالة، فيما المحافظات الجنوبية 33 حالة.



وأوضح أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء، هو 464، في المحافظات الشمالية 192 حالة، ومحافظة القدس: 25، بينما المحافظات الجنوبية 16 حالة.