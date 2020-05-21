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السعودية: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض في الضفة وفرض سيادتها عليها

السعودية: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض في الضفة وفرض سيادتها عليها
رام الله - دنيا الوطن
أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لخطط وإجراءات إسرائيل الهادفة لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد شددت الخارجية السعودية، على أن المملكة تندد بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت "تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

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