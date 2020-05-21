الاتحاد الأوروبي: سندعم السلطة الفلسطينية بـ 180 مليون يورو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، عن تضامنه مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه سيتم دعم السلطة بـ 180 مليون يورو جديدة.



وأوضح أن الدعم جرى إعادة توزيعه على قطاعات جديدة، للمساهمة في مواجهة الازمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب فيروس (كورونا) والظروف الأخرى".



وأضاف بورغسدورف: "نحن هنا اليوم أيضا لنتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من ضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهذا الأمر يخالف القانون الدولي ويخرق الاتفاقيات القائمة ولا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي".



وأوضح بورغسدورف: "نؤكد على موقفنا أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون وفق مفاوضات على أساس المعايير الدولية، والاتحاد الأوروبي على أساس لدعم هذه المفاوضات، ونحن على امل ان يبقى حل الدولتين قابل للتحقيق".