الصحة بغزة: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من العائدين، ليصبح الإجمالي 49 داخل مراكز الحجر الصحي بغزة.



وقال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش: إن الإصابات المكتشفة اختلطت بعشرات العائدين إلى قطاع غزة، ويتم فحص شبهة اختلاطهم بأشخاص خارج مراكز الحجر.



وأضاف: إنه بناء على ماتقدم فان خلية الازمة في قطاع غزة ولمتابعة المستجدات ستكون في حالة انعقاد دائم ويتم مدارسة كافة الخيارات التي تضمن سلامة شعبنا ومن بينها فرض حظر التجوال.



وأوضح أبو الريش، أن يتم اجراء العديد من الفحوصات، ويتوقع تسجيل إصابات جديدة، في الفنرة المقبلة، متابعًا: هناك مخالطة لمجموعة اثناء نقلهم خارج الحجر، وتم مخالطة اخرين داخل الحجر الصحي.



وأضاف: هناك شبهة بمخالطة المحجورين؛ ويتم مراجعة الكاميرات واستكمال إجراءات التحقيق.



يتبع..