الحية: ناقشنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد وسنغلق كافة معابر غزة

خليل الحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس: إنه "تم مناقشة فرض حظر التجوال خلال أيام العيد ولكن أرجأنا اتخاذ القرار لمزيد من الفحص والتأكد".



وأضاف الحية، في مؤتمر مركز الإعلام والمعلومات: "نعلن اغلاق معابر قطاع غزة للافراد تماما اعتبارا من السبت المقبل حتى نهاية حزيران/ يونيو".



وذكر الحية: وزارة الداخلية ستعلن عن الإجراءات الخاصة لمواجهة (كورونا) في عيد الفطر وما بعده خلال الساعات المقبلة.



وأوضح أنه سيتم الاعلان عن اجراءات جديدة بشأن الملاهي وغيرها خلال فترة عيد الفطر، واتفقنا على أن نعلن بدءًا من غدا اغلاق المعابر تماما حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو.



وتابع الحية: "يجب الالتزام بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة الجمعة غدًا في مساجد قطاع غزّة، أو تأديتها في المنازل ولا حرج ديني في ذلك"، مُستدركاً: "صلاة العيد سنة وصلاتها في البيت يجزئ وليحرص الجميع على إقامتها في المنازل".



يتبع..