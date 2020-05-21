شاهد: السيسي يحرج لواء بالجيش المصري على الهواء

رام الله - دنيا الوطنأحرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، خلال بث مباشر تم اليوم.وخلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، سأل السيسي، العزازي عن الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من بناء 550 فدانا في منطقة العامرية، فأجابه العزازي أنه يمكن أن يتم ذلك خلال عامين، ليقاطعه السيسي: "متقولش أرقام أنت قبل كده قلت أرقام وزنقت نفسك.. سنتين قليل وهنحتاج مليارات كثيرة".يشار إلى أن اللواء العزازي وعد الرئيس المصري عام 2018 بتنفيذ أحد المشروعات خلال فترة زمنية محددة، ولكنه لم يلتزم بها، وهذا الأمر دفع السيسي لتذكير اللواء المصري بما قاله سابقا في الفيديو التالي الذي يعود للعام 2018.