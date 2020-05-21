سلامة معروف: مؤتمر صحفي "مهم" لوكيل وزارة الصحة بغزة عصر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف: إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي وصفه بالـ "مهم" لوكيل وزارة الصحة، بمقر عيادة الرمال، وسط مدينة غزة.



وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم، حيث قالت في تصريح مقتضب: "ندعو كافة وسائل الاعلام لتغطية الإيجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي، لمواجهة فيروس (كورونا) اليوم الخميس، في تمام الساعة 4 والنصف مساءً، أمام المبنى الاداري لوزارة الصحة- عيادة الرمال".



يذكر أن الصحة بغزة، كانت قد أعلنت في وقت لاحق أن تم فحص 410 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم تُسجل إصابات.



وقالت الصحة: إنه يبقى العدد الإجمالي للإصابات 30 إصابة، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8650 عينة، منها 8620 عينة سلبية و30 عينة إيجابية".