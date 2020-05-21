شؤون فلسطينية

اشتية يكشف أسباب رفض السلطة الفلسطينية استلام المساعدات الإماراتية من إسرائيل

اشتية يكشف أسباب رفض السلطة الفلسطينية استلام المساعدات الإماراتية من إسرائيل
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن الأسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية، لعدم استلام المساعدات الإماراتية، التي دخلت إسرائيل، وكان للسلطة جزء منها.

وقال اشتية، في تسجيل صوتي: "لا علم لنا عن هذا الموضوع، وفقط سمعنا به في الجرائد، ولم يتم تنسيقه معنا لا من قريب ولا من بعيد، لا مع سفيرنا في الإمارات، ولا معنا هنا".

وأضاف: "لذلك لا علم لنا بهذه المساعدات، فقط سمعنا بأن طائرة إماراتية، جاءت إلى مطار اللد، ولكن لم ينسق معنا في أمرها".

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