اشتية يكشف أسباب رفض السلطة الفلسطينية استلام المساعدات الإماراتية من إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن الأسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية، لعدم استلام المساعدات الإماراتية، التي دخلت إسرائيل، وكان للسلطة جزء منها.



وقال اشتية، في تسجيل صوتي: "لا علم لنا عن هذا الموضوع، وفقط سمعنا به في الجرائد، ولم يتم تنسيقه معنا لا من قريب ولا من بعيد، لا مع سفيرنا في الإمارات، ولا معنا هنا".



وأضاف: "لذلك لا علم لنا بهذه المساعدات، فقط سمعنا بأن طائرة إماراتية، جاءت إلى مطار اللد، ولكن لم ينسق معنا في أمرها".