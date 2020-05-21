سعد: تشكيل هيئات مشتركة لإرشاد العمال وتسهيل عمل الطب الوقائي لفحصهم

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، شاهر سعد: إن الاستعدادات مستمرة لاستقبال العمال داخل اراضي عام 48 المفترض عودتهم مساء اليوم وغداً.



وأضاف سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن المحافظين بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال، قاموا بتشكيل هيئات مشتركة من أجل إرشاد العمال، وتسهيل عمل الطب الوقائي؛ لفحصهم من فيروس (كورونا) قبل العودة لأماكن عملهم يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.



وأوضح سعد أنه تم إجراء اتصال هاتفي اليوم مع عدد من العمال؛ ليتوجهوا لإجراء الفحص اللازم في المراكز المخصصة، خاصة في مدينة سلفيت، نظراً لسهولة التنقل إليها من داخل أراضي عام 48.



رام الله - دنيا الوطن