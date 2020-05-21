الاحتلال يُسلم الطالب "خليل كنعان" قرارًا بالإبعاد عن جامعته

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطالب في جامعة القدس، خليل كنعان، بلاغًا بالإبعاد عن جامعة القدس أبوديس وأكنافها مدة ثلاثة شهور.



والطالب كنعان من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم، وهو أسير محرر، واعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات، كان أولها في أيار/ مايو 2015 حيث قضى سنة ونصفاً في سجون الاحتلال، ومن ثم تم اعتقاله مرة أخرى في أيار/ مايو 2018 ليصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.



ووفق موقع (حرية نيوز)، فقبل يومين، اتصل عليه ضابط (شاباك) وهدده بالإبعاد عن جامعته، ليقوم في ذات اليوم بنشر صوره على صفحته على (فيسبوك).