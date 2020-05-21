إعلان من وزارة الاقتصاد بغزة بشأن صرف الدولار الأبيض والأزرق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أنه تم التوافق مع البنوك وكافة مكاتب وشركات الصرافة، بعدم التمييز بين الدولار الأبيض والأزرق، بسعر الصرف حسب السوق.وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التعامل بالدولار الأبيض والازرق دون تمييز في عمليات البيع والشراء.وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، أنه في حالة مخالفة مكاتب الصرافة والبنوك، يرجى التقدم بشكوى فورية للوزارة عبر الاتصال على الرقم المجاني 1800112233.