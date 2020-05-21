الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

وقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن حالة الطفل الرضيع المصاب بفيروس (كورونا) من بيت أولا بمحافظة الخليل في تحسن، ووضعه مستقر الآن، مؤكداً أن المسوحات التي أخذت من المخالطين للمصابين في البلدة كلها سلبية، فلا توجد إصابات جديدة، معرباً عن أمله أن تتم السيطرة على هذا الوباء.



وفيما يتعلق بجهاز (PCR) الذي وصل من ألمانيا، أوضح عبد ربه، أن هذا الجهاز سيساعد في زيادة عدد فحوصات فيروس (كورونا) وسرعة إظهار النتائج.



كما أكد عبد ربه على أن الطواقم الطبية، ومنذ أمس على أهبة الاستعداد، وكل في موقعه على النقاط المحددة لدخول العمال، مناشداً العمال بضرورة الالتزام بالعودة عبر النقاط المحددة حفاظاً على سلامة ذويهم والمجتمع.



هذا وناشد مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي صدرت عن مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات فترة عيد الفطر، والتي هي بمثابة قرارات ملزمة، يعاقب عليها القانون.

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الاصابات بفيروس (كورنا) إلى 577 حالة، بعد تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.