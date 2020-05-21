فتح: نُدين تشكيل حماس مجلس بلدية بيت لاهيا ونعتبره اغتيالًا لحقوق المواطنين الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

دان المكتب الحركي المركزي للعمال بحركة (فتح) في قطاع غزة، اليوم الخميس، "تشكيل حركة حماس لمجلس بلدي جديد لبلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون إجراء انتخابات نزيهة".



وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّه في الوقت التي تزداد به الحملة المسعورة علي مشروعنا الفلسطيني، وفي الوقت الذي تحاول أمريكا وإسرائيل تأكيد سيطرتها علي كل فلسطين وسلب حقوقنا المشروعة، ويجمع فيه الكل الفلسطيني أننا بحاجه إلي الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، تخرج علينا حركة حماس ضاربة بعرض الحائط كل التفاهمات والاتفاقيات باستمرارها بأسلوب الإملاءات، مستقوية بسلطة الأمر الواقع بتعيين مجلس بلدي جديد لبلدية بيت لاهيا، تمهيداً لباقي البلديات بهذه الطريقة الغريبة علي شعبنا والمنافية للحد الأدنى من القيم الديمقراطية.



وأضافت حركة فتح، أنّ هذا العمل غير المسؤول وغير المبرر لا يفتح الطريق أمام اعتماد النهج الديمقراطي أمام الناس ويغلق الطريق أمام الكفاءات المهنية ولا يساعد مطلقاً في تطوير وتنمية عمل البلديات والمجالس المحلية، وإن ما يحدث اليوم يعد نهجاً منظما لتكريس الانقسام.



وأضاف البيان: "لذلك فإننا في حركة فتح، المكتب الحركي العمالي المركزي، نعتبر أن ما يحدث هو مسرحية هزلية لن يقبلها شعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية".



وأوضح البيان، بناء عليه نعتبر أن جميع هذه المجالس غير قانونية، ويجب عدم التعامل معها مطلقاً، وأكد البيان بأن الانتخابات الحرة هي الحل الوحيد والمقبول لكافه البلديات والمجالس المحلية، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل وغير ذلك نعتبره قرصنة وسرقة واغتيالاً واضحاً لإرادة الشعب، ونسفاً لكل الاتفاقيات الموقع عليها مع جميع الفصائل بهذا الشأن، وفرض سلطه الأمر الواقع ومصادرة لحقوق المواطنين في انتخاب وترشيح ممثليهم.



وطالب البيان، وزارة الحكم المحلي، باعتبار هذه التعينات باطلة وغير قانونية، ووقف التعامل مع صندوق البلديات بالمحافظات الجنوبية كافة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، كما ونطالب شعبنا بعدم التعامل مع هذه المجالس، باعتبارها لا تمت للنظام والقانون بصلة وتعدٍ علي أبسط حقوق المواطنين".