شؤون فلسطينية

فتح: نُدين تشكيل حماس مجلس بلدية بيت لاهيا ونعتبره اغتيالًا لحقوق المواطنين الديمقراطية

فتح: نُدين تشكيل حماس مجلس بلدية بيت لاهيا ونعتبره اغتيالًا لحقوق المواطنين الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
دان المكتب الحركي المركزي للعمال بحركة (فتح) في قطاع غزة، اليوم الخميس، "تشكيل حركة حماس لمجلس بلدي جديد لبلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون إجراء انتخابات نزيهة".

وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّه في الوقت التي تزداد به الحملة المسعورة علي مشروعنا الفلسطيني، وفي الوقت الذي تحاول أمريكا وإسرائيل تأكيد سيطرتها علي كل فلسطين وسلب حقوقنا المشروعة، ويجمع فيه الكل الفلسطيني أننا بحاجه إلي الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، تخرج علينا حركة حماس ضاربة بعرض الحائط كل التفاهمات والاتفاقيات باستمرارها بأسلوب الإملاءات، مستقوية بسلطة الأمر الواقع بتعيين مجلس بلدي جديد لبلدية بيت لاهيا، تمهيداً لباقي البلديات بهذه الطريقة الغريبة علي شعبنا والمنافية للحد الأدنى من القيم الديمقراطية.

وأضافت حركة فتح، أنّ هذا العمل غير المسؤول وغير المبرر لا يفتح الطريق أمام اعتماد النهج الديمقراطي أمام الناس ويغلق الطريق أمام الكفاءات المهنية ولا يساعد مطلقاً في تطوير وتنمية عمل البلديات والمجالس المحلية، وإن ما يحدث اليوم يعد نهجاً منظما لتكريس الانقسام.

وأضاف البيان: "لذلك فإننا في حركة فتح، المكتب الحركي العمالي المركزي، نعتبر أن ما يحدث هو مسرحية هزلية لن يقبلها شعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية".

وأوضح البيان، بناء عليه نعتبر أن جميع هذه المجالس غير قانونية، ويجب عدم التعامل معها مطلقاً، وأكد البيان بأن الانتخابات الحرة هي الحل الوحيد والمقبول لكافه البلديات والمجالس المحلية، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل وغير ذلك نعتبره قرصنة وسرقة واغتيالاً واضحاً لإرادة الشعب، ونسفاً لكل الاتفاقيات الموقع عليها مع جميع الفصائل بهذا الشأن، وفرض سلطه الأمر الواقع ومصادرة لحقوق المواطنين في انتخاب وترشيح ممثليهم.

وطالب البيان، وزارة الحكم المحلي، باعتبار هذه التعينات باطلة وغير قانونية، ووقف التعامل مع صندوق البلديات بالمحافظات الجنوبية كافة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، كما ونطالب شعبنا بعدم التعامل مع هذه المجالس، باعتبارها لا تمت للنظام والقانون بصلة وتعدٍ علي أبسط حقوق المواطنين".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُسلم الطالب &#34;خليل كنعان&#34; قرارًا بالإبعاد عن جامعته

الاحتلال يُسلم الطالب "خليل كنعان" قرارًا بالإبعاد عن جامعته

إعلان من وزارة الاقتصاد بغزة بشأن صرف الدولار الأبيض والأزرق

إعلان من وزارة الاقتصاد بغزة بشأن صرف الدولار الأبيض والأزرق

الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

الصحة: الطواقم الطبية على أهبة الاستعداد.. وكل بموقعه لاستقبال العمال

&#34;الديمقراطية&#34;: مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة السبيل لحل يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية

"الديمقراطية": مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة السبيل لحل يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية

الصحة بغزة: فحص 410 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم تُسجل إصابات

الصحة بغزة: فحص 410 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم تُسجل إصابات

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو للالتفاف حول القيادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو للالتفاف حول القيادة

القواسمي: قرارات القيادة ليست للمناورة أو التكتيك وإنما للتطبيق

القواسمي: قرارات القيادة ليست للمناورة أو التكتيك وإنما للتطبيق

مركزية فتح تعقد اجتماعاً لها اليوم برئاسة العالول

مركزية فتح تعقد اجتماعاً لها اليوم برئاسة العالول

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُسلم الطالب &#34;خليل كنعان&#34; قرارًا بالإبعاد عن جامعته

الاحتلال يُسلم الطالب "خليل كنعان" قرارًا بالإبعاد عن جامعته

&#34;الديمقراطية&#34;: مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة السبيل لحل يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية

"الديمقراطية": مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة السبيل لحل يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو للالتفاف حول القيادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو للالتفاف حول القيادة

مركزية فتح تعقد اجتماعاً لها اليوم برئاسة العالول

مركزية فتح تعقد اجتماعاً لها اليوم برئاسة العالول

محافظ جنين: قرار الرئيس يجب أن يُدعم بإرادة شعبية تتمثل بإنهاء الانقسام

محافظ جنين: قرار الرئيس يجب أن يُدعم بإرادة شعبية تتمثل بإنهاء الانقسام

سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أربعة أشقاء من عائلة أبو هشهش في الخليل

سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أربعة أشقاء من عائلة أبو هشهش في الخليل

الاقتصاد تضع خطة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية خلال أيام عيد الفطر

الاقتصاد تضع خطة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية خلال أيام عيد الفطر

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية

منوعات

&#34;الطيب والشرير&#34;.. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

"الطيب والشرير".. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل &#34;أم هارون&#34; من شخصية عربية بارزة

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل "أم هارون" من شخصية عربية بارزة

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

عربي

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها

السفير الروسي: علاقات موسكو ودمشق أقوى من أي وقت.. والشائعات لا أساس لها