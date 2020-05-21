شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: فحص 410 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم تُسجل إصابات

الصحة بغزة: فحص 410 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم تُسجل إصابات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه تم إجراء 410 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة في القطاع.

وقالت الصحة في بيان مقتضب: إنه يبقى العدد الإجمالي للإصابات 30 إصابة، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8650 عينة، منها 8620 عينة سلبية و30 عينة إيجابية".


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