الصحة بغزة: فحص 410 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم تُسجل إصابات

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة، أنه تم إجراء 410 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة في القطاع.وقالت الصحة في بيان مقتضب: إنه يبقى العدد الإجمالي للإصابات 30 إصابة، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8650 عينة، منها 8620 عينة سلبية و30 عينة إيجابية".