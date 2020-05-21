اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو للالتفاف حول القيادة

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد

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رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، شاهر سعد، على ضرورة وقوف أبناء شعبنا صفاً واحداً خلف الرئيس محمود عباس والقيادة، ومقاطعة إسرائيل، التي تسعى لهدم حقوقنا الوطنية المشروعة، مقاطعة شاملة، خاصة المستوطنات، وعدم العمل فيها أو الشراء منها.



وأكد سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، على أهمية قرار القيادة بانضمام فلسطين للمنظمات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل حرجاً للإدارة الأمريكية، وحكومة الاحتلال، التي تستغل دعم الجانب الأمريكي لها؛ للسيطرة على مزيد من أراضي الضفة.