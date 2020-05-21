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دولي

سيارة تقتحم متجرًا لملابس المحجبات في أستراليا

سيارة تقتحم متجرًا لملابس المحجبات في أستراليا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت سيارة رياضية، اليوم الخميس، متجراً لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني الأسترالية؛ مما أدى لإصابة 11 شخصاً إضافة لسائق السيارة.

ووفق وكالة (رويترز) فقد ذكرت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن "سيارة رياضية، اقتحمت متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني اليوم الخميس، مما أدى لإصابة 11 شخصاً، وكذلك سائق السيارة لكن لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب".

وأوضحت الشرطة، أن السيارة الرياضية، وهي من طراز سوبارو، اصطدمت بسيارة أخرى، كانت متوقفة عند إشارة مرور في بنكستاون في حوالي الساعة 1515 بالتوقيت المحلي قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.

وأضافت "أصيب السائق و11 من المارة، يجري علاجهم حالياً في مكان الحادث، لكن لا يعتقد أن إصاباتهم خطيرة، ولا يوجد أي مؤشر على (الإرهاب) في هذا الحادث".

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