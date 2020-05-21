القواسمي: قرارات القيادة ليست للمناورة أو التكتيك وإنما للتطبيق

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الخميس، أن قرارات القيادة بخصوص العلاقة والاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا هي قرارات للتطبيق الفوري، وليست للمناورة أو التكتيك بتاتاً.



وأضافت الحركة على لسان المتحدث الرسمي، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي: إن اجتماعات ستعقد اليوم للجهات ذات الصلة وللمؤسسة الأمنية على وجه الخصوص، وتأتي في سياق التطبيق لقرارات القيادة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات سابقة: إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من تموز/ يوليو، بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.



وكان الرئيس محمود عباس، قال يوم الثلاثاء: إن منظمة التحرير ودولة فلسطين، أصبحتا الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية، وذلك رداً على قرارات الضم الإسرائيلية.