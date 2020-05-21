تركيا تُهدد حفتر: أي اعتداء على مصالحنا ستكون له تبعات وخيمة

خليفة حفتر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أي اعتداء على المصالح التركية من قبل "قوات خليفة حفتر" ستكون له تبعات وخيمة.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قال متحدث باسم الوزارة: إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.