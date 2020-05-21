تركيا تُهدد حفتر: أي اعتداء على مصالحنا ستكون له تبعات وخيمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أي اعتداء على المصالح التركية من قبل "قوات خليفة حفتر" ستكون له تبعات وخيمة.
ووفق وكالة (رويترز) فقد قال متحدث باسم الوزارة: إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أي اعتداء على المصالح التركية من قبل "قوات خليفة حفتر" ستكون له تبعات وخيمة.
ووفق وكالة (رويترز) فقد قال متحدث باسم الوزارة: إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.
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