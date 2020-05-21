مركزية فتح تعقد اجتماعاً لها اليوم برئاسة العالول



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن قرار الرئيس، جاء ترجمة لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، واستجابة للإرادة الفلسطينية، جراء استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا، ومواصلة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بانتهاكاتها، وتنصلها من الاتفاقات الموقعة.



وأوضح محيسن، أن الاتصالات مستمرة مع دول العالم والمجتمع الدولي، في اطار تشكيل جبهة موحدة مناهضة للضم، مطالباً في الإطار ذاته، بعقد مؤتمر دولي للسلام، تشارك فيه الدول الكبرى والفاعلة، ودول عربية، يستند للشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة المركزية لحركة (فتح) برئاسة نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اجتماعاً لها بعد ظهر اليوم، بمقر المجلس الثوري، وذلك لبحث إسناد قرار الرئيس محمود عباس، ووضع آليات للتنفيذ.