محافظ جنين: قرار الرئيس يجب أن يُدعم بإرادة شعبية تتمثل بإنهاء الانقسام

قال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب: إن قرار الرئيس محمود عباس، الذي يواجه سياسة الضم وغطرسة الاحتلال، يجب أن يكون مدعوماً بإرادة شعبية، تتمثل بإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية الشعبية؛ لإيصال رسالة للعالم أجمع، بأن ما ستقدم عليه حكومة الاحتلال، سيشكل صفعة لها.



وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن تصعيد الاحتلال بخطواته الأخيرة، وبدعم من الإدارة الأمريكية، يتطلب منا فكراً ووسائل جديدة؛ للتعامل معه للوصول إلى نتائج جديدة، داعياً كافة القوى السياسية، لمراجعة شاملة لكل الأساليب المتبعة؛ لمواجهة الاحتلال لاسيما على الصعيد الشعبي.







رام الله - دنيا الوطن