نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نصيحة لمواطنيه لمواجهة فيروس (كورونا) وزيادة المناعة، مبينا أن الرياضة والتغذية السليمة هي الحل.



وقال السيسي، خلال افتتاح "مشروع بشاير الخير 3" الذي نشرت تفاصيله بوابة (أخبار اليوم): إن وعي المواطنين سيساعدنا على السير في المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس (كورونا) في مصر.



وأضاف السيسي، موجهاً حديثه للمصريين، "من فضلكم حاولنا ألا نثير خوفكم من بداية الأزمة، وأن نجعل الموضوع في حضن وزارة الصحة، والأطقم الطبية، هم من يتحملون الضغط والوضع كله، ونقلنا الموضوع برفق لكي لا نثير الفزع".



ونصح الرئيس المصري الشعب بممارسة الرياضة والتغذية السليمة، والتي تعد من أهم عوامل زيادة المناعة في مواجهة (كورونا)، وفق تعبيره.