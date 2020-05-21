منصور: الرباعية الدولية تعقد اجتماعاً على مستوى الخبراء تمهيداً لاجتماع الوزراء



وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، عن أمله بالسير بخطوات عملية لإعادة إحياء دور الرباعية الدولية، مدعومة بموقف قوي من قبل مجلس الأمن لإنقاذ الوضع من الوصول إلى الهاوية، بسبب قرار حكومة الاحتلال بالضم.



وقال منصور: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعهد بأن تتحمل الرباعية الدولية مسؤوليتها، وأن تبذل كافة الجهود لعقد اجتماع لها بأقرب وقت ممكن؛ لتكون راعية دولية لمنع إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة المدمرة لحل الدولتين ولإنقاذ أي عملية سياسية مجدية، تحت رعاية دولية، وعلى قاعدة الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.



كما رحّب منصور، بأي جهد دولي يردع ويوقف إسرائيل من القيام بهذه الخطوة غير القانونية وأحادية الجانب، مؤكداً على الاستمرار في حشد كافة القوى الدولية لبناء جبهة عريضة وقوية لوضع حد لإسرائيل، والضغط على الإدارة الأمريكية.



هذا وشدد منصور على أهمية جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت بالأمس، وذلك لتوقيتها، حيث جاءت بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع القيادة، وكلمة الرئيس محمود عباس، بالرد على تشكيل الحكومة الجديدة، ونوياها بتنفيذ مخططها بالضم.



وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن جميع المتحدثين أدانوا الخطوة الإسرائيلية، وحذروا من تبعاتها وعواقبها، لافتاً لبعض المواقف البارزة والحازمة لعدد من الدول، التي دعت إلى ضرورة تفعيل دور الرباعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد اجتماع على مستوى الخبراء في الرباعية الدولية خلال الايام القليلة المقبلة، تمهيداً لاجتماع على مستوى الوزارء، من أجل أن تتحمل الرباعية الدولية مسؤوليتها، عقب قرار حكومة الاحتلال، بضم أجزاء من الضفة الغربية، ونسف حل الدولتين.