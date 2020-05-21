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سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في انخفاض عن أمس (372 حالة) لتصبح الحصيلة الإجمالية 6370 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن 105 حالات تعود لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 30، فيما تماثل 1821 شخصاً للشفاء، بحسب ما نقلت (العربية.نت).

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، أن ارتفاع أعداد الإصابات بين العمانيين في الفترة الأخيرة، يعود لعدم التقيد بإجراءات التباعد المجتمعي والتجمعات.

وأكد الوزير، أن "حالات الوفاة للمقيمين، كانت بسبب التأخر في التوجه للمؤسسات الصحية".

ونفي السعيدي صحة "ما يثار عن عدم توفر معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين"، وقال: إن لدى وزارته نحو 630 جهازاً للتنفس الصناعي، وقامت مؤخراً بشراء 300 جهاز جديد، مشيراً إلى وجود خطة لشراء أجهزة إضافية.

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