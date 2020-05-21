"يصعب السيطرة عليها" إيران تُحذر من موجة ثانية من وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن قلقه من موجة جديدة من تفشي فيروس (كورونا)، مؤكداً أنه في حال بلغت العدوى ذروتها مرة أخرى، فسيكون من الصعب السيطرة عليها مجدداً.



وطالب نمكي، المواطنين الإيرانيين بعدم السفر خلال عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل، نظراً لتفشي فيروس (كورونا)، وفق وكالة (رويترز).



وقال: "أحثكم على عدم السفر خلال العيد، فمن المؤكد أن هذه الرحلات، تعني حالات عدوى جديدة، على الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة الخطورة أو منها".



وأضاف: "حوالي 90% من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض، وفي حالة انتشار المرض من جديد، سيكون من الصعب جداً عليّ وعلى زملائي السيطرة عليه".



وأشار نمكي إلى أن بلاده، نجحت في مكافحة (كورونا) إلى حد بعيد، لكنه قال: إن الوضع في إقليم خوزستان، وبعض الأقاليم الأخرى، لا يزال عند المؤشر الأحمر، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.