شؤون فلسطينية

الاقتصاد تضع خطة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية خلال أيام عيد الفطر

الاقتصاد تضع خطة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية خلال أيام عيد الفطر
جانب من الحملة التفتيشية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة: إنها وضعت خطة لمتابعة ومراقبة المطاعم والمحلات التجارية، خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة منتجات ومستلزمات العيد.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، خلال تصريح عبر موقعها الرسمي، أن الوزارة، وضعت خطة ستعمل بها خلال أيام عيد الفطر المبارك، تستهدف جميع مطاعم الشاورما، والوجبات الغذائية في قطاع غزة.

وأكدت أن الوزارة، ستتأكد من سلامة المواد الغذائية، التي تحضر منها الشاورما، والوجبات الغذائية قبل استهلاك المواطنين لها في مطاعم القطاع.

وقال عبد الفتاح أبو موسى، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية، وحماية المستهلك: إن طواقم حماية المستهلك، تقوم بتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق الشعبية والمحال؛ لمتابعة منتجات عيد الفطر، خاصة المنتجات الغذائية كالشوكولاتة، والحلقوم والفسيخ، ومدى مطابقتها للمواصفات.

وأضاف: أن الإدارة العامة لحماية المستهلك، وضعت خطة شاملة لمتابعة المطاعم والمحلات، تبدأ قبل العيد بيوم، وتستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، من خلال جولات صباحية ومسائية، موضحاً أنه سيتم متابعة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة: إن الطواقم قامت خلال اليومين الماضيين بتنظيم جولة تفتيشية ورقابية مكثفة على المحلات التجارية. 

حماية المستهلك

وأشار التقرير إلى أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة، نظمت 67 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 367 منشأة ومحلاً تجارياً، وتم تحرير 52 محضر ضبط، و34 محضر إتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة.

الإدارة العامة للصناعة

وبين التقرير، أن طواقم الإدارة العامة للصناعة، نظمت جولات ميدانية على مصانع الشوكولاتة والحلقوم في محافظات عزة.

وتأتي هذه الجولات للتفتيش والرقابة على عملية إعداد وإنتاج الشوكولاتة والحلقوم، للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.

دائرة المكاييل والموازيين

نظمت طواقم التفتيش التابعة لدائرة المكاييل والموازين بالوزارة جولة ميدانية على محطات الوقود في محافظة غزة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من إجراءات السلامة والحماية في محطات تعبئة الوقود والغاز، وإجراء الفحوصات اللازمة على ماكينات ضخ الوقود. 

مديرية المعادن الثمينة

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة، خلال اليومين الماضيين، بتنظيم جولات على محلات الذهب بمحافظتي غزة والوسطي شملت زيارة 15 محلاً، وإجراء 9 جولات مسائية بمحافظة خانيونس لمحلات بيع الذهب والمجوهرات.

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