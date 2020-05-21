إثيوبيا تُعلن اكتمال سد النهضة بنسبة 73%

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت إثيوبيا، اليوم الخميس، أن عملية بناء سد النهضة في بلادها، وصلت إلى 73%، موضحة أن التعبئة الأولية لخزان السد، ستبدأ في حزيران/ يونيو المقبل.



وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي: إن السد "لن يسبب أي ضرر لدول المصب".



وبحسب ما نقل موقع (مصراوي) فقد سلط بيكيلي الضوء على المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن عملية بناء السد، خلال إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا، بشأن سير أعمال بناء السد.



وشرح الوزير أسباب "فشل" المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.