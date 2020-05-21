لبنان: إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، بأنها أحبطت عملية ضخمة لتهريب مادة حشيشة الكيف المخدرة إلى تركيا.وقالت قوى الأمن اللبناني، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع (تويتر): إنها "تمكنت، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، من توقيف لبنانيين هما "ع. ا."، مواليد عام 1989، و"أ. ز."، مواليد عام 1987، في منطقة قبعيت عكار، شمال لبنان، على متن شاحنة، وبتفتيشها ضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها الإجمالية حوالي 2 طن".وذكرت، أنه "بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهم معدة للتهريب إلى تركيا، وأنهما قاما بنقلها من منطقة الهرمل في البقاع، شمال شرقي لبنان".