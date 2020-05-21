هزة أرضية جديدة تضرب سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 3.6 درجات شمال غربي مدينة حماة السورية.



وأوضح المركز، في بيان مقتضب نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك) أن "الهزة الأرضية وقعت اليوم، وتبعد مسافة 32 كم شمال غربي مدينة حماة و115 كم جنوب غرب مدينة حلب".



ولفت المركز إلى أن "شدة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر".



وفي الآونة الأخيرة، شهدت سوريا عددا من الهزات الأرضية في الأشهر الماضية، حيث سجل 935 هزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.