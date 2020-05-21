موجة ثانية.. الصين: حجر صحي يفرض على أكثر من 100 مليون بسبب (كورونا)

يورونيوز).

وقد أوقفت السلطات الصينية، حركة النقل على متن القطارات في المنطقة، كما أغلقت المدارس، وتم فرض الحجر الصحي على عشرات آلاف الأشخاص، وقال مسؤولون في مدينة شولان: إن قيوداً صارمة فرضت هناك، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.





وسيسمح لشخص واحد فقط في العائلة الواحدة بالخروج مدة ساعتين يومياً، لاقتناء الحاجيات الأساسية.



ولا يعرف أصل الحالات الجديدة ومأتاها، ولكن مسؤولين في قطاع الصحة يقولون: إنه ربما تكون مجموعة من الناس العائدين من روسيا، وراء انتشار المرض من جديد.



وكانت محافظة ووهان هي الأخرى، شهدت ظهور 6 حالات إصابات جديدة الأسبوع الماضي، بعد أن ظلت 35 يوماً دون تسجيل أي إصابة منذ رفع الإغلاق، ولم تفرض السلطات هناك الحجر الصحي من جديد، ولكنها بصدد اجراء اختبارات على جميع السكان في المدينة، وعددهم 11 مليون نسمة.