موجة ثانية.. الصين: حجر صحي يفرض على أكثر من 100 مليون بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
عزلت الصين أكثر من 100 مليون نسمة في محافظة جيلين شمال شرقي البلاد، حيث ظهرت إصابات جديدة بمرض (كورونا) خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتم عزل 108 ملايين نسمة، بعد أن سجلت حالة وفاة واحدة و34 إصابة جديدة بمرض (كورونا) في محافظة جيلين، حيث بلغ مجموع عدد الإصابات المؤكدة 127 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات حالتين منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي، وذلك وفق (يورونيوز).
عزلت الصين أكثر من 100 مليون نسمة في محافظة جيلين شمال شرقي البلاد، حيث ظهرت إصابات جديدة بمرض (كورونا) خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتم عزل 108 ملايين نسمة، بعد أن سجلت حالة وفاة واحدة و34 إصابة جديدة بمرض (كورونا) في محافظة جيلين، حيث بلغ مجموع عدد الإصابات المؤكدة 127 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات حالتين منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي، وذلك وفق (يورونيوز).
وقد أوقفت السلطات الصينية، حركة النقل على متن القطارات في المنطقة، كما أغلقت المدارس، وتم فرض الحجر الصحي على عشرات آلاف الأشخاص، وقال مسؤولون في مدينة شولان: إن قيوداً صارمة فرضت هناك، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
وسيسمح لشخص واحد فقط في العائلة الواحدة بالخروج مدة ساعتين يومياً، لاقتناء الحاجيات الأساسية.
ولا يعرف أصل الحالات الجديدة ومأتاها، ولكن مسؤولين في قطاع الصحة يقولون: إنه ربما تكون مجموعة من الناس العائدين من روسيا، وراء انتشار المرض من جديد.
وكانت محافظة ووهان هي الأخرى، شهدت ظهور 6 حالات إصابات جديدة الأسبوع الماضي، بعد أن ظلت 35 يوماً دون تسجيل أي إصابة منذ رفع الإغلاق، ولم تفرض السلطات هناك الحجر الصحي من جديد، ولكنها بصدد اجراء اختبارات على جميع السكان في المدينة، وعددهم 11 مليون نسمة.
ولا يعرف أصل الحالات الجديدة ومأتاها، ولكن مسؤولين في قطاع الصحة يقولون: إنه ربما تكون مجموعة من الناس العائدين من روسيا، وراء انتشار المرض من جديد.
وكانت محافظة ووهان هي الأخرى، شهدت ظهور 6 حالات إصابات جديدة الأسبوع الماضي، بعد أن ظلت 35 يوماً دون تسجيل أي إصابة منذ رفع الإغلاق، ولم تفرض السلطات هناك الحجر الصحي من جديد، ولكنها بصدد اجراء اختبارات على جميع السكان في المدينة، وعددهم 11 مليون نسمة.
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