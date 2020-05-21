روسيا: 127 وفاة و8849 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال اليوم الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 127 حالة وفاة و8849 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 3099 وفاة و317554 إصابة.



بذلك تشهد روسيا أقل من 9 آلاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي رغم ارتفاع طفيف مقارنة مع اليوم السابق (8764 حالة)، بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة بعد تسجيل الرقم القياسي 135 حالة أمس الأربعاء، وذلك وفق (روسيا اليوم).



وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن إجمالي المتعافين زاد بواقع 7289 ليبلغ 92681.



وحسب البيان، فإن 42% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.



وسجلت العاصمة موسكو 68 حالة وفاة و2913 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1794 وفاة و155219 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 40683 بعد أن تماثل للشفاء 3746 شخصا خلال اليوم الماضي.