صحيفة: المجر والنمسا تعارضان تحذيرات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل





ووفقًا للموقع الإخباري (كورير) النمساوي، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن بلاده ترفض التحيز ضد إسرائيل، ودعت إلى الحوار مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.





وقال مصدر دبلوماسي مجري: "لا أحد يعرف ما إذا كانت إسرائيل ستطبق بالفعل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية"، وأضاف المصدر: "نعتقد أن إسرائيل شريك استراتيجي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، ومن جهتها دعت بودابست إلى "توخي الحذر في التحذيرات ضد إسرائيل".





ودعت النمسا والمجر، يوم الجمعة الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن المجر والنمسا، اعترضتا على تحذيرات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ضد إسرائيل في حال ضمت الأخيرة، أجزاء من الضفة الغربية اعتبارًا من تموز/ يوليو المقبل.