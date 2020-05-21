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شؤون فلسطينية

(حماية) يُدين مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

(حماية) يُدين مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان، ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها إطلاق الرصاص الحي على المواطنين في مدينة طوباس، ورشق المستوطنين  للمواطنين بالحجارة في مدينة نابلس، واعتقال 26 آخرين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد شهد صباح اليوم الخميس، تصعيداً ملحوظاً من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث هاجم  قطعان المستوطنين في مدينة نابلس بالحجارة عدداً من المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بكسور وجروح بالرأس، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني في مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابته بقدمه، كما أُصيب أحد المواطنين في بلدة بيت ريما برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات، اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وشنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة، طالت 26 مواطناً في محافظات رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون.

مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يجدد إدانته لمواصلة سلطات الاحتلال لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فإنه يؤكد أن تلك الجرائم، تأتي وفقاً لخطة منظمة وممنهجة وامتداداً لسلسلة متواصلة من جرائم قوات الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة.

وبدوره، يدعو المجتمع الدولي، للتحرك الفوري لوقف تلك
الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، كما يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للاستمرار في مسار مقاطعة الاحتلال، وملاحقته قضاياً أمام كافة المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

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