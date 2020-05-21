(تل أبيب) تشتعل بالنار: هجوم سايبر واسع ضد مواقع مدنية إسرائيلية والمُتهم (إيران)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن حواسيب عشرات المواقع المدنية الإسرائيلية، تعرضت اليوم لهجمات سايبر (هكر) واسعة، وزعمت أن إيران هي مصدر هذه الهجمات.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الهجمات مصدرها إيران، تسببت في اختراق حواسيب عشرات المواقع المدنية الإسرائيلية، وبث رسائل وفيديوهات من خلالها.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن المهاجمين، حملوا فيديوهات قصيرة على بعض المواقع الإسرائيلية، تظهر فيها مدينة "تل أبيب" تشتعل بالنار، ورسائل أخرى باللغتين العبرية والإنجليزية.



وأضافت الصحيفة، أن من بين المواقع التي تعرضت للهجوم، مواقع شبكة (Upress)، التي تتعامل مع المواقع الحكومية الرسمية، ومواقع: مجلس منطقة (رمات هاشرون)، و(متسبيه رامون)، وشبكات المواقع التجارية، (كوبيكس) و(نافيس)، وموقع شركة الأدوية (ترميا) وموقع عضو الكنيست نيتسان هورفيتش، وموقع جمعية (اتحاد المنقذين).



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الهجمات، تأتي بعد يوم من التقارير الأمريكية، التي كشفت النقاب عن وقوف إسرائيل، خلف هجمات السايبر التي استهدفت ميناء "رجائي" الإيراني.