الصحة تنفي اعتداء طبيب على زميله داخل مجمع فلسطين الطبي وتُؤكد إنهاء الخلاف



وأضافت وزارة الصحة في تصريح عبر صفحتها الرسمية: "ما حدث بين الزميلين، هو نقاش حاد، جرى خلال اجتماع لمناقشة أمور إدارية لتطوير العمل داخل مجمع فلسطين الطبي، وكان سبب حدة النقاش، حرص الزميلين على تطوير المجمع ورفعته".



وأكدت الوزارة إنهاء الخلاف بين الزميلين في مقر نقابة الأطباء، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، ونقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة، وجمع من الزملاء الأطباء، وكادر من وزارة الصحة.



وأكدت الصحة على أنها بيتٌ لجميع الكوادر الطبية والصحية، ومن الطبيعي، أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر.



وعبرت وزارة الصحة عن فخرها بأنها تضم خيرة الكفاءات الطبية والصحية والإدارية، والذين يعملون بكل ما لديهم من جهد لخدمة أبناء شعبنا، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا)، ليكونوا هم خط دفاع أساسي في مجابهة الوباء.

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، بشكل قطعي حول التعدي الجسدي من قبل أحد الزملاء على آخر.