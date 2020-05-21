التعليم بغزة تُعلن نتائج مسابقة تحدي (كورونا)



وأوضحت الوزارة في تصريح عبر صفحتها الرسمية، أن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، قد أنهت أعمالها، وكان قد وصلها 902 فيديو من كافة محافظات الوطن (760 فيديو من محافظات الضفة الفلسطينية، 142 فيديو من محافظات قطاع غزة) وقد تم الفرز على عدة مراحل، وكانت النتائج النهائية على النحو التالي:

المرتبة -اسم الطالب -الصف- المدرسة- المديرية- الجائزة:



الفائز الأول: ناي محمد محمود صلاح -الصف السادس- مدرسة بنات كفر دان الأساسية مديرية جنين- 200 دولار أمريكي.



الفائز الثاني: أسيد قاسم جهاد ظاهر- الصف الخامس- مدرسة ياصيد الثانوية للبنين مديرية نابلس- 150 دولاراً أمريكياً.



الفائز الثالث: محمد علي عجور الصف الثالث- مدرسة المعتصم بالله (أ) مديرية غرب غزة- 100 دولار أمريكي.



يذكر، أن هذه المسابقة، هي الأولى من نوعها على مستوى فلسطين، وقد تمت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن نتائج مسابقة تحدي (كورونا) الطلابية.