قناة إسرائيلية: مبادرة روسية لعقد قمة بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين لتجديد الاتصالات بينهما





وقال دبلوماسيون غربيون: إن الغرض من الاجتماع هو تجديد الاتصالات الفلسطينية- الأمريكية، واقتراح تعديلات فلسطينية لخطة ترامب، وخلق مناخ يمنع التصعيد على الأرض.



وأشاروا إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، شركاء في المبادرة الروسية، ويعتبرونها فرصة لخلق عملية دبلوماسية جديدة، من شأنها أن توقف عملية الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال دبلوماسي غربي: إن "السبيل الوحيد لوقف الضم، هو استئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والحكومة الأمريكية."، وفق الصحيفة.



وأضافت (القناة 13): في سبيل التغلب على المقاطعة الفلسطينية للأمريكيين، يقترح الروس عقد قمة مصغرة، يشارك فيها أعضاء اللجنة الرباعية- الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة، إلى جانب مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبالطبع الفلسطينيون، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم دعوة إسرائيل.



وجرت، أمس الأول، محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش، تم خلالها عرض المبادرة الروسية.





وذكرت مصادر مطلعة على فحوى المحادثة، أن بيركوفيتش لم يرفض المبادرة، وقال: إن شرط الولايات المتحدة للمشاركة هو أن يتناول الاجتماع برنامج ترامب، وأن يعرض الفلسطينيون التعليقات والتعديلات، التي يرغبون في طرحها بشأن الخطة.



في الوقت نفسه، دعا بوغدانوف، صائب عريقات، المسؤول الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، وعرض عليه المبادرة، ولا يرفض الفلسطينيون هذه المبادرة؛ لكنهم لم يقدموا إجابة قاطعة، وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أن روسيا تعمل على تنظيم اجتماع بين مسؤولين من البيت الأبيض، والسلطة الفلسطينية، في الأسابيع المقبلة، في جنيف.