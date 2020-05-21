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زلزال بقوة (6.2) درجة يهز منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط

زلزال بقوة (6.2) درجة يهز منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هز زلزال بقوة (6.2) درجة على مقياس (ريختر)، فجر اليوم الخميس، وسط البحر الأبيض المتوسط، حسبما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأشار المركز وفق ما نقلته (رويترز) إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم، حيث تشهد المنطقة هزات أرضية في الآونة الأخيرة، تثير مخاوف الباحثين.

وأعلن العراق الأحد الماضي، عن هزة أرضية، ضربت محافظة السليمانية في إقليم كردستان، حيث رصدت هزة بلغت قوتها
 3.7 درجة.

وفي إيران، أدت هزة أرضية في 7 أيار/ مايو بقوة 5.1 إلى مقتل وجرح عدة أشخاص في بلدة دماوند في محافظة طهران، ولاحقاً تم تسجيل مئة هزة ارتدادية بعد الزلزال، الذي ضرب البلدة المذكورة.

وأشارت مؤسسة المسح الجيولوجي الإيراني، إلى أن زيادة عدد الهزات الارتدادية، يقلل من احتمال حدوث زلزال قوي، لكنها حذرت من أنه لا يمكن توقع حركة الصفائح الأرضية خلال الفترة المقبلة.

وهذا الشهر أيضاً شعر المواطنون في مصر بهزات أرضية خفيفة، وكان مصدرها زلزال في جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس (ريختر).

كما تعرضت سوريا لعدة ارتدادات أرضية، لكنها لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وبداية الشهر ضرب زلزال بقوة 6.5 جزيرة كريت اليونانية، كان مركزه في عمق البحر.

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