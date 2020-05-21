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طالبة بـ"النجاح" تفوز بجائزة خليفة التربوية باسم فلسطين على مستوى الوطن العربي

طالبة بـ"النجاح" تفوز بجائزة خليفة التربوية باسم فلسطين على مستوى الوطن العربي
رام الله - دنيا الوطن
فازت أ. دعاء غوشة وهبة، وهي طالبة في برنامج دكتوراه التعلم والتعليم في جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة زميلتها في العمل مصمّمة "الجرافيك" لينا يوسف، بجائزة خليفة التّربويّة للمشاريع التّعليميّة المبتكرة على مستوى الوطن العربي، في دورتها الثالثة عشرة للعام 2020.

تمكنت الطالبة وهبة من الفوز في مشروع التعليم لتنمية المجتمع، حيث تضمن المشروع نموذجاً تعليميّاً مطوراً يدمج بين استراتيجيّات الاستقصاء مع حلّ المشكلات، والتّعليم التّعاوني، بعد أن ألّفت الطالبة كتاباً للطّالب والمعلّم تضمّن 20 درساً تعليميّاً وفق النّموذج؛ لتحقيق أفكار رياديّة تنمّي المجتمع وتعزّز القيم وتراعي الذّكاءات.

وتقول وهبة في ذلك: " كنت أعمل على المشروع منذ أكثر من عام، ولكنّي لم أتمكن من ربطه بإطار تربوي، وتنظيمه بشكل علمي إلّا من خلال ما تعلّمته من مفاهيم ومهارات من برنامج دكتوراه التعلم والتعليم تتعلّق بالتّعليم الرّيادي، والتنمية المستدامة في مساق قضايا واتّجاهات معاصرة في التّعليم والتّعلم مع د. سائدة عفّونة، ومن نماذج تعليميّة عالميّة في مساق استراتيجيّات التّعليم والتّعلّم مع أ.د. أفنان دروزة، ومن منهجيّة وأدوات البحث الكيفي مع أ. د. وجيه ظاهر، وما أن أنهيت الفصل، حتّى تمكّنت من تطبيق ما تعلّمته لتنظيم العمل في المشروع، وفق إطار تربوي قادني لابتكار هذا النّموذج".

هذا وطُبّق المشروع في 21 مدرسة فلسطينية، وتمّ تقييمه من قبل المعلّمين والطّلبة، فأظهرت النتائج فاعليته في تطوير مهارات الطّلبة المنشودة، وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ جائزة خليفة التّربويّة، هي جائزة عالميّة، تهدف إلى دعم التّعليم وتحفيز المتميزين والممارسات التّربوية المبدعة، تم إطلاقها من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومقرّها في أبو ظبي، وهي تشمل 11 مجالاً تربويّاً، ومنها البحث التّربوي المتميّز والمشاريع التّعليميّة المبتكرة على مستوى الوطن العربي.

يذكر، أن الطالبة وهبة، تعمل كرئيس لقسم التّدريب في المعهد الوطني للتّدريب التّربوي، وقد فازت عام 2017 بجائزة البحث التّربوي المتميّز في بحث مشترك مع د. شهناز الفار.

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