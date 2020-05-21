رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: كنا مستعدين للحرب بعد فشل عملية خانيونس

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، (غادي آيزنكوت)، أن الجيش الإسرائيلي، كان مستعداً لإندلاع حرب جديدة ضد حماس بقطاع غزة، على إثر الكشف عن الوحدة الخاصة بخانيونس.



ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن آيزنكوت قوله: "كنا مستعدين للحرب بعد فشل العملية الأمنية، والكشف عن القوات الإسرائيلية الخاصة بخانيونس".



وبحسب الصحيفة، أضاف آيزنكوت، أنه أصدر أوامر لقائد سلاح الجو، عميكام نوركين، بأن يستعد لاستخدام كافة قدرات سلاح الجو، من أجل إخراج الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب.



ووفقاً للصحيفة، تطرق آيزنكوت إلى صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس، محذراً من تكرار نموذج صفقة شاليط، لأنها تسببت في تحرير عدد كبير من الأسرى، وستشجع العمل الأمني ضد إسرائيل.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن آيزنكوت، عبر عن رغبته بالدخول إلى الحلبة السياسية، قائلاً: "إنني أريد التأثير، مثل ما فعل أسلافي مثل: بيني غانتس، غابي أشكنازي، شاؤول موفاز، موشيه يعالون.