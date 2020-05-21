"الأمم المتحدة الإنمائي" يبدأ صرف المنحة السعودية للسنة الخامسة على التوالي





وتغطي المنحة السعودية في مرحلتها الحالية، تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل.





وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 77 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي قدره 571 ألف دولار.





وبذلك يكون الصرف قد ابتدأ للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية في قطاع غزة، وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية، تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.



هذا ومن الجدير ذكره، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.





وبتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى مبلغ 81.5 مليون دولار استفاد منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنبتمويل من المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صرف الدفعة المالية الأولى من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة في قطاع غزة.