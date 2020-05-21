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"الشعبية": استهداف كوادرنا وأطرنا هدفه ضرب الحراك الوطني الجدي لمواجهة مشاريع الضم

"الشعبية": استهداف كوادرنا وأطرنا هدفه ضرب الحراك الوطني الجدي لمواجهة مشاريع الضم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن استمرار الهجمة الصهيونية الواسعة على قيادتها وكوادرها وأطرها الطلابية، لن تكسر إرادة الصمود والعزيمة فيها، وستزيدها إصراراً على مواصلة طريق المقاومة حتى تحقيق الأهداف الوطنية
والديمقراطية.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تصاعد حملة الاستهداف الواسعة للجبهة في الأيام الأخيرة،
والتي كان آخرها اعتقال عدد من رفاقها في القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي بجامعة بيرزيت، واعتداء مستعربين على أحد رفاقها، واختطاف الرفيق المريض حذيفة حلبية من بيته في القدس هدفها استمرار استهداف النواة الصلبة والجذرية من الحركة الوطنية والطلابية، ومحاولة ضرب أي حراك وطني جدي وصادق محتمل؛ لمواجهة خطة الضم المقبلة.

وشددت الجبهةعلى أن المطلوب راهناً، حسم فعلي لكل أشكال العلاقة مع "الكيان الصهيوني" بما فيها التحلل من اتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية في مقدمتها التنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتصعيد المقاومة الشاملة في خدمة هدف مقاومة الاحتلال، وإفشال كل مخططاته التصفوية وفي مقدمتها مشاريع الضم والأسرلة والتطبيع، والتعلق بأوهام المفاوضات والتسوية.

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