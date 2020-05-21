شؤون فلسطينية

أكاديمي فلسطيني يحصل على جائزة علمية على مستوى جامعات نيوزيلندا

أكاديمي فلسطيني يحصل على جائزة علمية على مستوى جامعات نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
منحت جمعية اللغويات التطبيقية في نيوزيلندا (ALANZ) الأكاديمي في جامعة الأقصى بغزة، د. أحمد كمال جنينة جائزة أفضل أطروحة دكتوراة في اللغويات التطبيقية على مستوى جامعات نيوزيلندا لعام 2019.

ورأت لجنة منح الجائزة، أن موضوع الدراسة جدير بالبحث، وأن الأطروحة ونتائجها تقدم مساهمة مهمة في مجال اللغويات التطبيقية.

يشار إلى أن جمعية اللغويات التطبيقية في نيوزيلندا (ALANZ) هي منظمة للباحثين في اللغويات التطبيقية في نيوزيلندا والعالم، كما تهتم بالأعضاء والباحثين المهتمين بمواكبة الأبحاث.

وقد حصل الدكتور جنينة على درجة الدكتوراة في اللغة الإنجليزية - تخصص لُغويات تطبيقية- من جامعة أوكلاند للتكنولوجيا في نيوزيلندا.

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